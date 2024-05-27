台中捷運21日發生持刀砍人案，其中一名長髮哥奮不顧身對抗持刀的洪姓嫌犯，臉部遭刀劃傷，近日他在個人社群曝光近況，只見臉上有兩道縫合傷痕，一道從右眼下方到臉頰，另一道則是人中到下巴，許多網友見狀感到不捨。

一名網友在PTT八卦板發文表示，中捷長髮哥昨天在IG更新近況，並透露今天就要拆半線，臉上的傷勢也跟著曝光，臉部一大條、嘴巴上一條，看起來至少縫了四十到五十針，即便已經縫合但令人覺得十分嚴重，「幸運的是沒傷到眼睛，希望這位勇敢的英雄早日康復」。

長髮哥臉部傷勢引起眾人熱議，「Respect」、「這兩刀當下有多痛...無法想像」、「往好處想真的幸好沒砍掉最重要的眼睛」、「真的是英雄，祝早日康復」、「祝好人早日康復」、「可以這麼快拆線喔？不是至少要兩周」、「好險眼睛沒事+1，講真的終生中捷免費已經是最基本的補償了」、「雖說很有故事光榮的疤，但破相太嚴重惹」。

不少人也為他感到心疼，喊話醫美團隊能幫忙除疤，「醫美的懂的就趕快上吧，免費廣告」、「現在醫美應該可以弄到很淡吧...？希望有可以幫忙的途徑」、「希望英雄的疤能弄到不明顯」、「醫美可以當廣告，應該會免費幫除疤」、「救了一堆人，醫美還不快上」。

中捷砍人案除了長髮哥受傷，另名17歲少年也有多處刀傷，案發隔日已有愛爾麗醫美集團主動聯繫，願意免費提供後續醫療及美容服務，另外捐贈2名傷者各20萬元。