AI視覺影像處理解決方案供應商芯鼎科技(6695) 27日宣布，與日本領先的AI方案商達成設計委託合作，將採用芯鼎的「ISP Solution SoC」平台為其開發下一代視覺影像系統晶片SoC；這是芯鼎首次取得客製化ASIC設計委託案，代表公司邁向新的里程碑，正式進軍ASIC設計服務領域。

根據雙方合作內容，芯鼎將整合其ThetaEye AI影像信號處理IP與策略夥伴的先進立體視覺及AI引擎技術，共同在ISP Solution SoC平台上開發出高效能、低功耗且支援多樣AI應用的視覺影像處理系統晶片；芯鼎將負責整體SoC平台的硬體及軟體整合設計，期望為機器人、無人機、監控、工業檢測及車用等領域帶來創新的AI影像解決方案。

芯鼎科技執行長羅海槎表示，很高興能與日本領先AI方案商合作，這是公司重要的里程碑。ThetaEye AI ISP IP是芯鼎過去20年與車用、相機及IC設計領導廠商合作的累積成果，目前正在開發第10代版本，可有效提升影像處理效能及功耗表現。

ISP Solution SoC平台則整合了視覺運算加速DSP、視訊壓縮、高速影像傳輸介面、記憶體介面及通訊介面等模組，提供一個完整且具彈性的AI影像處理晶片開發平台，能快速將合作夥伴的AI運算引擎整合進行軟硬體設計，縮短開發時程並進入試產階段。

羅海槎指出，目前芯鼎正與多家潛在客戶進行後續客製化設計的討論，開拓更多ThetaEye AI晶片設計服務商機。此次取得日商設計案是芯鼎在AI視覺影像領域的重大突破，未來將持續運用自身的ISP技術實力及產業應用經驗，為客戶提供更具競爭力的視覺AI整合解決方案。