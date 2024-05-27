國民黨立委賴士葆指賴清德總統昨天說的話，令人聽起來很刺耳，根本錯亂了民主的價值。(本報資料照)

賴清德總統26日在台南投票改選民進黨黨職人物時，呼籲國人要團結；國民黨立委賴士葆27日指出，賴清德昨天說出的話，令人聽起來很刺耳；總統在國內搞分化，把在野當敵人，嘴巴喊團結同時，卻感謝在立法院抗爭的立委，肯定勇敢站出來包圍立法院謾罵在野黨的人，稱許這樣的行動是「守護民主」，卻不覺得這是在「扭曲民主」。

賴士葆在臉書發文指出，執政的是民進黨，當家卻號召民團和學生集結在立法院外抗議，根本違背民主。既當執政黨又當在野黨，賴清德錯亂了民主的價值。

他說，賴清德面對雙少數的政治現實，其視野和言行走不出4成的格局；當選後賴清德活在同溫層的框架世界，不當全民總統，彷彿只是民進黨的總統，一切以民進黨的最高利益為依歸。

賴士葆表示，賴清德不希望通過國會改革，因為不希望立法權實質監督行政權，希望延續過去蔡英文全面執政把立法院矮化成為隸屬行政院的立法局。賴清德掩耳不聽中道言論，所以一再重複呼籲在野立委要尊重程序正義、不可違法表決，任憑在野一再聲明立法過程都遵照程序正義，也沒有違法表決。賴清德這樣錯誤的認知與傳播，汙衊在野黨，完全違背其就職演說呼籲行政與立法部門合作，還有少數要服從多數的精神，只是強調多數要尊重少數。

賴士葆說，民調顯示6成的民眾都支持國會改革，因為過去8年，人民見識到官員的顢頇跋扈，以及行政權獨大的蠻橫專斷，以至於被《亞洲周刊》形容為「民選獨裁的新威權主義現象」。

賴士葆舉例，民眾目睹太多震撼社會的新聞事件都無疾而終或淪為黑箱保存，例如疫苗採購過程的相關資料都被封存、登記為小吃店的商家更名之後可以拿到衛福部16億元的快篩許可登記、資本額50萬元的一人公司可以得到上億元農委會補助，台南爆發黑道與官商勾結內幕重重，立委無法實質監督，因為真相和資料都被隱藏。

賴士葆大歎，民進黨在野時提國會改革，現在執政了，卻反對在野黨提國會改革，揚言如果通過國會改革法案要提覆議或是聲請釋憲，總之，就是想盡一切辦法封殺，這樣就是預告行政立法徹底撕裂，賴清德把自己陷入內外交加的困境。