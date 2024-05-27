對於有綠營側翼明（28）日發起「青鳥行動」，到立法院外聚集，繼續抗拒國會改革，國民黨立委羅智強預測民進黨盤算，如果警方保護立法院，萬一發生流血衝突，就控告韓國瑜殺人罪；若衝進立法院癱瘓議事，賴清德就做獨裁皇帝。他痛批，整個民進黨瘋了，打警察、打議事人員、打在野黨立委，極力抗拒國會改革，就是怕黑箱被打開！

羅智強27日在中視《庶民大頭家》指出，5月17日國民黨立委在議場外排隊48小時，睡2個晚上，結果民進黨在議場開門前10分鐘就要衝進來插隊，看到警察就打、看到記者就打、看到議事人員就打，看到國民黨照打不誤，一路打進立法院，整個黨瘋了。

羅智強痛揭，國會改革內容並不是國民黨和民眾黨的智慧結晶，90％以上條文都是抄民進黨過去30年來的版本，也就是林佳龍版、鄭麗君版、柯建銘版或是民進黨黨團版，結果民進黨現在全部反對！把他們先賢先烈全部踩在腳底下。

國民黨立委羅智強。（資料照片）

羅智強驚爆，民進黨最讓人瞠目結舌的是，這幾天院會有多少個條文都是民進黨自己提案的，但民進黨又舉手反對！全世界民主國家沒看過此例。而且，基本上國民黨的條文都審完了，明天有15個條文都是民進黨的，保證民進黨反對15次！這個黨瘋了殺紅眼，連自己提案都擋！

至於民進黨還號召青鳥飛進立法院，羅智強痛罵，民進黨當家還鬧事，民進黨盤算就是，如果動員警力保護立法院，就會衝突，衝突就會流血，流血就說打學生，控告韓國瑜殺人罪；如果不保護立法院，被衝進去佔領議場，賴清德就做獨裁皇帝，民進黨在盤算這件事！「我都幫民進黨想好腳本了」！

羅智強直言，民進黨找藉口反對的真正原因，因為國會改革法案就是打開黑箱，不論是疫苗、雞蛋、光電，要重見天日，就要靠聽證調查，民進黨極力反對國會改革法案，就是怕黑箱被打開！