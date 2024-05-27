台灣連續第8年被拒於世界衛生大會（WHA）大門之外，衛福部長邱泰源今天表示，感謝友邦貝里斯和聖文森提出「邀請台灣以觀察員身分加入」提案，並為台灣發言辯論，很遺憾提案仍未被列入大會議程。當被問到是否願意以「中華台北」名義參與，邱泰源重申「台灣是台灣，台灣國名就是中華民國」，國家主權問題不能打折。

邱泰源今天台灣時間下午2點在瑞士日內瓦召開國際記者會，晚間再與媒體跨海連線。邱泰源表示，今天在WHA大會總務委員會閉門會議中，友邦向大會提出「邀請台灣以觀察員身分加入」的提案，很遺憾地仍未被列入大會議程，感謝貝里斯和聖文森2個友邦為台灣發言辯論，也誠摯感謝理念相近的國家、國際重要人士及醫衛團體，以具體行動表達支持台灣參與WHA。

今年世衛行動團是否有新突破？邱泰源說，今年支持台灣的力量比往年大，不管是外交部、衛福部還有相關單位，都一直很努力爭取更多理念相近的國家，同時也會循外交手段和專業互動基礎，在WHA開會期間，召開更深入的雙邊會談，深度和廣度比以前還多，頻率也更高。

過去邱泰源以醫師身分多次參與世衛行動團，今年則是首度以部長身分率團前往，他說「我們非常有默契」，外交部和衛福部用盡心力，把舊的狀況看看是否有新突破、新的問題也趕快找好的方法來解決。他期許未來善用更多的NGO或醫療專業團體，更有能力注重國際交流，並配合政府的努力，相信力道會更強。

邱泰源今天稍早在國際記者會上被問到希望以什麼名義加入WHA，他表示堅持用台灣、用Republic of China。媒體晚間追問，明年是否願意以「中華台北」名義參與？邱泰源表示，台灣和中國過去多年來互不隸屬的歷史事實，大家都很清楚，也是世界各國都明瞭的事情，並重申「台灣是台灣，台灣國名就是中華民國」，國家主權問題是不能打折的。