7位司法院大法官任期即將在今年10月底屆滿，婦女新知基金會27日透過聲明呼籲，賴清德總統提名大法官人選，應確保任一性別不低於3分之1，朝向5：5比例邁進，並要查核、揭露大法官被提名人性別平等及人權履歷。

婦女新知基金會表示，台灣直至2003年，女性大法官比例才首次超過20％，然一直到去年，憲法法庭組成才終於恰好符合「任一性別不低於3分之1」的「3分之1性別比例原則」。

婦女新知基金會表示，為實現憲法的性別平等原則，呼籲賴清德提名大法官人選，應確保大法官整體組成的性別比例，持續符合「任一性別不低於3分之1」原則，並朝向任一性別5：5的比例持續邁進。

婦女新知基金會也認為，大法官被提名人不論性別，應有一定的性別與人權素養，並避免提名保守的生理女性。

針對大法官提名審薦小組，婦女新知基金會表示，歷次大法官提名審薦小組成員的組成，不僅以男性為主，而且背景多為曾有司法院經驗的法界大老，相對為缺乏性別與人權議題的專家，遴選標準過於狹隘，建議大法官提名審薦小組納入關心弱勢者權利的性別與人權專家，或徵詢性別與人權團體的意見。

婦女新知基金會表示，總統與審薦小組皆應於提名作業時預留足夠時間，主動查核所有候選大法官被提名人性別與人權履歷，謹慎審視是否曾有侵害性別平等與人權等不良負面紀錄之候選者，正式提名時，則主動揭露大法官被提名人具體的性別與人權相關經歷，包括是否有參與性別與人權議題的相關經驗，或於著作或判決中表達對於性別與人權的支持立場，提供立法院與大眾檢視。