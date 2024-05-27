瑞士央行向美國證交會（SEC）申報的資料顯示，第一季該央行總共賣出490萬股的蘋果股票，持股水位減至4,400萬股。瑞士央行不願對於投資組合變化發表評論。
瑞士央行上季還大賣100萬股的Lucid股票，第一季底Lucid總持股減至180萬股。瑞士央行首季也減碼27.05萬股的Shopify股票，對這家公司的總持股降至360萬股。
但瑞士央行上季買進6.24萬股的維珍銀河股票，第一季底維珍銀河總持股增至74.98萬股。
瑞士央行最近針對美國上市股票的投資組合進行重大調整，今年第一季減碼科技巨擘蘋果、電動車新創公司Lucid與加拿大電商平台Shopify股票，同時買進更多太空旅行公司維珍銀河（Virgin Galactic）的股票。
瑞士央行向美國證交會（SEC）申報的資料顯示，第一季該央行總共賣出490萬股的蘋果股票，持股水位減至4,400萬股。瑞士央行不願對於投資組合變化發表評論。
瑞士央行上季還大賣100萬股的Lucid股票，第一季底Lucid總持股減至180萬股。瑞士央行首季也減碼27.05萬股的Shopify股票，對這家公司的總持股降至360萬股。
但瑞士央行上季買進6.24萬股的維珍銀河股票，第一季底維珍銀河總持股增至74.98萬股。
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