世界衛生大會(WHA)27日在瑞士日內瓦登場,我駐紐西蘭代表歐江安接受當地媒體專訪表示,將台灣排除在世界衛生組織(WHO)及聯合國體系外是全球鉅大損失,WHO應邀請台灣加入。立法院副院長江啟臣率國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君等組成國會代表團,前進至WHA會場外召開記者會,為台灣人健康請命。陳菁徽秀出她拿中華民國國旗的照片,並分享了她對WHO及加入WHA的中英文請願與呼籲。

「女士們、先生們、尊敬的同仁以及貴賓們,我是來自台灣的立法委員陳菁徽,是一名醫生、曾受不孕症所苦的倡議者,以及三寶媽。」陳菁徽在臉書分享她的呼籲表示:今年的主題「Health for All, All for Health」,凸顯了我們對普及健康保障的共同承諾,也正是台灣的信念。

陳菁徽提到,台灣以其半導體產業和公共衛生的韌性被認定為全球第21大經濟體。我們過去更在最小的生命損失下,有效管理像SARS、COVID-19這樣的衛生危機,這都歸功於我們健全的醫療系統,和普及的健康保險。她質疑,儘管有這些貢獻,台灣卻不公正地被排除在世界衛生組織之外,使2400萬台灣人的聲音和健康權利被壓制。台灣作為世衛組織的創始會員國,理應恢復其在全球健康治理中的角色。

「作為一位母親、醫生和立法者,我致力於促進健康與福祉。」陳菁徽指出,台灣準備好進一步貢獻於全球健康安全,具備在疫情準備和應對方面的專業知識。重要的是,台灣能夠自由分享這些知識。她強調:呼籲在座的各位支持台灣重返世衛組織和世界衛生大會。讓我們在「全民健康,健康全民」的旗幟下合作,確保每個國家和每個人都在全球健康政策中有發言權。

陳菁徽疾呼:台灣擁有一套成功的全民健康體系,我們全體台灣人民都準備好分享並協助全球的健康事務。「感謝各位的聆聽。我期待一個真正實現全民健康,且全民支持健康的未來。」