世界衛生大會（WHA）27日在瑞士日內瓦登場，我駐紐西蘭代表歐江安接受當地媒體專訪表示，將台灣排除在世界衛生組織（WHO）及聯合國體系外是全球鉅大損失，WHO應邀請台灣加入。立法院副院長江啟臣率國民黨立委陳菁徽、民進黨立委王正旭、民眾黨立委林憶君等組成國會代表團，前進至WHA會場外召開記者會，為台灣人健康請命。陳菁徽秀出她拿中華民國國旗的照片，並分享了她對WHO及加入WHA的中英文請願與呼籲。

「女士們、先生們、尊敬的同仁以及貴賓們，我是來自台灣的立法委員陳菁徽，是一名醫生、曾受不孕症所苦的倡議者，以及三寶媽。」陳菁徽在臉書分享她的呼籲表示：今年的主題「Health for All, All for Health」，凸顯了我們對普及健康保障的共同承諾，也正是台灣的信念。

陳菁徽提到，台灣以其半導體產業和公共衛生的韌性被認定為全球第21大經濟體。我們過去更在最小的生命損失下，有效管理像SARS、COVID-19這樣的衛生危機，這都歸功於我們健全的醫療系統，和普及的健康保險。她質疑，儘管有這些貢獻，台灣卻不公正地被排除在世界衛生組織之外，使2400萬台灣人的聲音和健康權利被壓制。台灣作為世衛組織的創始會員國，理應恢復其在全球健康治理中的角色。

「作為一位母親、醫生和立法者，我致力於促進健康與福祉。」陳菁徽指出，台灣準備好進一步貢獻於全球健康安全，具備在疫情準備和應對方面的專業知識。重要的是，台灣能夠自由分享這些知識。她強調：呼籲在座的各位支持台灣重返世衛組織和世界衛生大會。讓我們在「全民健康，健康全民」的旗幟下合作，確保每個國家和每個人都在全球健康政策中有發言權。

陳菁徽疾呼：台灣擁有一套成功的全民健康體系，我們全體台灣人民都準備好分享並協助全球的健康事務。「感謝各位的聆聽。我期待一個真正實現全民健康，且全民支持健康的未來。」