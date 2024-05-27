彰化縣1名經營養雞場的謝姓男子，為了驅趕雞舍內的老鼠，防止老鼠偷吃雞蛋、咬壞雞舍內電線設備，而上網購買不具殺傷力的空氣槍，事後加以改造成可發射子彈、具殺傷力的非制式空氣槍，彰化地方法院依犯非法製造非制式空氣槍罪，處有期徒刑1年8月，併科罰金3萬元。

判決書指出，謝男在去年6月底時，從網路上購買了1把不具殺傷力的空氣槍及1盒CO2鋼瓶，並在他所經營的雞場內，將空氣槍加裝彈簧墊片，改造成可發射子彈具殺傷力的非制式空氣槍，警方在同年11月初獲報，對他的養雞場實施搜索進而查獲。

張男自承，非法製造、持有空氣槍，是為了驅趕雞舍內的老鼠，以防老鼠咬壞雞舍內雞蛋及電線設備，其父親為身心障礙者，他必須扶養年邁父母及2名未成年子女，家庭經濟均依靠雞舍收入，若入獄服刑，會給家裡沉重的負擔，請求給他1次改過自新的機會。

法院審酌，張男沒有前科，犯罪動機單純，並非出於危害社會之不法目的，也沒有證據顯示張男有做為自己或他人犯罪使用的意圖，加上張男犯後始終坦承犯行，可見悔悟之心。

彰化地院判張男犯非法製造非制式空氣槍罪，處有期徒刑1年8月，併科罰金3萬元，緩刑四年，緩刑期間付保護管束，並應提供60小時之義務勞務，及支付公庫5萬元。空氣槍及鋼瓶沒收，全案可上訴。