新加坡發生一宗令人髮指的近親輪姦案，一名少女慘遭4名兄長輪流性侵長達4年，直至2022年少女就讀國一時，終於鼓起勇氣向學校告發狼兄。法庭近日宣判，其中2名長兄分別被判監18年及20年，各鞭笞24下。

據《星島網》報導，這起驚人的四兄弟輪流性侵親妹妹案件，發生在2018年至2022年2月之間，案發時被害人年僅8至12歲。年紀最大的大哥一共面對42項指控，5月20日被判入獄20年、鞭笞24下。

而目前22歲的二哥是涉案人中最後一個認罪的，被判監18年、鞭笞24下 。另外2個弟弟早前已在高院審理時認罪，將擇日宣判。

報導指出，二哥是四兄弟當中最先對被害人伸出狼爪的人，經常在夜裏趁被害人睡覺時犯案，有時被害人被侵犯時驚醒，他會指示妹妹「別動」並繼續犯案。

二哥承認，因為在感情路上受傷，決定不交女友，並在3個妹妹當中選擇性侵對象，而被害人是因為身材而「被選中」。另外3個兄弟也相繼將妹妹當作洩慾工具。二哥在被捕時承認，若不是因為犯行曝光，他還會繼續作案。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。