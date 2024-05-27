新竹市晴空匯大樓火警，造成搜救的消防員李詠真和周立鑫因氧氣用盡殉職，再次引發消防員勞權保障等相關話題熱議。國民黨立委陳菁徽質疑，過去民進黨政府給了四項建議，包括修正《公務人會協會法》，修正《工會法》、允許公務人員籌組工會，針對公務人員結社權另立新法，具體改善工作條件等，結果至今一個都沒有落實。她已發文內政部，要求儘速提出滿足第一線同仁期待的修法草案。請政府勿再冷血、無淚。

「火神再次流淚，政府仍舊無血無淚！」陳菁徽27日在臉書發文提到，兩個禮拜前，藍營黨團才在衛環委員會審議《工會法》修法草案，來回應長久以來警消同仁爭取組工會、改善勞動條件的訴求。過去民進黨政府給了四項建議：修正《公務人會協會法》；修正《工會法》，允許公務人員籌組工會；針對公務人員結社權另立新法；維持現行法制，具體改善工作條件。「結果至今四個建議，一個都沒有落實！」

陳菁徽強調，所以包含她自己、王育敏立委、國民黨團皆主張修正《工會法》，讓警消可以組織工會，實現勞動三權，爭取更好的工作條件與勞動權益。但審議現場包含民進黨籍委員、內政部、勞動部、銓敘部都認為，警消既然屬於公務人員性質，賦予完全的爭議權，恐怕不合適。

陳菁徽質疑，職務性質不應該成為道德勒索的理由，是我們的政府一直端不出讓警消同仁接受的修法草案，才讓警消夥伴與家屬必須站出來抗議、表達不滿。最終在行政單位一再堅持下，委員會決議給予行政機關分別一、兩個月的時間，把《消防法》、公務人員協會的修正草案交出來，一定要最大程度滿足警消爭取勞動條件的權益，否則工會法就會馬上送出委員會。

「警消同仁在社會安全的第一線為我們負重前行，有夥伴因公殉職，沒有任何人是局外人！」陳菁徽直言，她今也已經發文內政部，督促務必做好撫卹、檢討作業，更再次要求儘速提出滿足第一線同仁期待的修法草案。請政府勿再冷血、勿再無淚，不要總是檢討在事發之後，不要今天公祭、明天忘記，更不要總是讓報告上的「深表遺憾」，成為一次次悲劇的諷刺註解，「請趕快動起來吧！」