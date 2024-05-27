大陸29歲女星黃日瑩去年加入由趙露思、王安宇主演的電視劇《神隱》，近日則是加入成毅、古力娜扎主演的《赴山海》，此外也在不少待播劇中軋上一角，事業發展得相當順遂。怎料，27日卻傳出她為了新戲接受武術訓練時受傷破相，臉上縫了7針，對此，黃日瑩工作室也做出回應。

今（27）日有網友在豆瓣爆料，透露黃日瑩在《赴山海》劇組的武打訓練受傷，傳聞她甚至傷到女演員最重要的「臉」，傷勢蠻嚴重的，臉上縫了7針。黃日瑩也因此緊急取消另外一部戲《山河枕》今天的拍攝行程。

黃日瑩工作室也證實黃日瑩受傷消息，在微博發文表示：「小黃在訓練時意外受傷，現經過專業救治狀況穩定。此事，實屬意外。工作室代表黃日瑩向所有關心、愛護、支持黃日瑩的朋友表示感謝，目前黃日瑩狀況良好，在修養恢復中。」

而黃日瑩也發語音訊息向粉絲報平安，她表示因為自己收受傷，而影響劇組安排，她感到蠻抱歉的，因為個人影響整個劇組，她也向粉絲喊話：「我希望大家可以保持愛與和平，慢慢的等待我恢復好嗎？」也透露現況表示：「我現在已經在慢慢好轉當中了，大家不要過於擔心。」

但還是有粉絲擔心表示：「她這麼的美，不理解劇組怎麼做的防護措施，讓藝人在武訓期就受這麼重的傷，武訓期甚至連仿真武器都不需要使用，離譜」、「臉上縫針？！別說明星就是我都覺得有點接受不了」、「這麼漂亮的一張臉，希望沒事吧。臉對演員的事業影響太大了」。