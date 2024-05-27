投信法人統計，過去10年，在每年的Computex展覽前後，科技主題連發，5月至7月份台股、電子股單月的上漲機率都在70％～80％，且單月平均報酬率為0.5％至4.5％間，科技主題加持下，展後行情更有空間，趨勢股推升台股後市表現可期。

其中，AI快速發展，輝達資料中心、遊戲業務為重要動能，也帶動股價飆漲突破1,000美元，輝達執行長黃仁勳於Computex展覽前再度來台，AI的成長趨勢持續可期。

第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中分析，從Nvidia的營收動能，GPU需求及相關基礎建設等，都反應在台廠供應鏈，包括：半導體晶圓廠、記憶體、IC載板、穩定電力供應、組裝及散熱等，提供這些關鍵技術的廠商，為全球AI發展重要角色，也是後市台股受矚目的投資機會。

另外，今、明兩年台股企業獲利維持穩健成長，科技股仍為主要獲利成長來源，預估2024年整體台股獲利年增率為20.5％，科技股為22.5％，仍是台股再攻高的堅實支撐。

近期影響台股的重要議題，除了最受矚目的Computex 2024在6月3日舉行，接著還有6月10日登場的蘋果WWDC開發者大會，預期釋出AI全新應用與正向展望，有望增添電子族群投資動能。