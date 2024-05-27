巴基斯坦氣象局27日表示，在正值熱浪期間，該國南部信德省（ Sindh）的溫度上升至攝氏52度(華氏125.6度)以上，是今年夏天以來最高溫度，接近該國的紀錄高溫。

路透社報導，一團國際科學家表示，上個月整個亞洲出現的極端高溫很可能是人為氣候變遷加劇所致。

巴基斯坦氣象部門高級官員表示，在公元前2500年印度文明遺址所在的信德省城莫亨若陀羅鎮（Mohenjo Daro），過去24小時內氣溫高達52.2°C(126°F)。

這個溫度是今年夏天至今最高,接近該城鎮和國家的紀錄高溫53.5°C(128.3°F)和54°C(129.2°F)。

莫亨若陀羅 是一個夏季極熱、冬季溫和、降雨量低的小城鎮。平時麵包店、茶館、修車行、電子修理店和賣水果蔬菜的小商販都生意興隆，人來人往。

但在當前熱浪中，商家幾乎看不到人影。

當地醫生表示，當地人已適應了這種極端天氣條件，他們更願待在室內或水邊。

2017年，巴基斯坦西南部省份發生54°C(129.2°F)的高溫，是該國有史以來最高溫度，也是亞洲第二高和世界第四高溫。

莫亨若陀羅和周邊地區的熱浪將會減弱，但信德省包括最大城市卡拉奇在內的其他地區預計將迎來另一波熱浪。