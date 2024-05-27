xAI在官網中宣布，參與這次B輪融資的投資者包括曾投資特斯拉與SpaceX的創投公司Valor Equity Partners、總部位於杜拜的Vy Capital、矽谷創投業者Andreessen Horowitz、紅杉資本、富達管理研究公司、以及有「中東股神」之稱的沙烏地阿拉伯親王阿瓦里德（Alwaleed Bin Talal）旗下的控股公司Kingdom Holdings。

xAI在聲明中提到，這輪資金將用於推動xAI首批產品上市、建立先進的基礎設施與加快未來科技的研發腳步。

至於馬斯克在自家社群媒體X平台則表示，xAI在進行該輪融資前，市值已達180億美元。他還透露未來幾周還會宣布更多消息。然而據美國媒體《The Information》報導，馬斯克本月曾向投資者透露，將計畫建造一台稱為「運算超級工廠」的超級電腦，用來支援xAI的發展。

然而xAI的融資成功，也意味AI競賽再度升級。近年來AI新創公司已籌集數十億美元資本，以用於訓練先進的大語言模型。例如OpenAI從微軟獲得130億美元資金的承諾，Anthropic也籌得逾60億美元資金。

馬斯克在2015年曾與奧特曼（Sam Altman）共同創辦OpenAI，但幾年後卻因理念不和而離開這家公司。他在3月曾對OpenAI提起訴訟，指控它為了追逐利益，已違背當時設立初衷，特別是在與微軟結盟之後。

馬斯克在去年7月成立xAI新創公司，並在11月推出自己的聊天機器人Grok，並提供X平台的訂閱用戶使用。緊接今年3月馬斯克並宣布將對外界開放Grok原始碼。