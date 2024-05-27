現年79歲的艾利斯在1999年出版的理財書籍《道指4萬點：從史上最大一波牛市獲利的策略》中曾預測，2016年該指數將可跨越這項重大里程碑，雖然最後衝上4萬點的時間比設定的目標晚了8年，但艾利斯笑說，遲到總比沒到好。

道指本月16日盤中曾首度突破4萬點，次日收盤更站在該關卡之上，該指數隨後雖有所回落，但累計今年來仍上漲約4％，如與2020年3月疫情期間的低點相比，則是大漲一倍多。

不過艾利斯回憶，當初他在做出這項預言時卻被許多人嘲笑。因為不久後在2000年發生網路泡沫破滅，道指暴跌到8,235.81點，接下來雷曼兄弟倒閉、進而引發2009年的金融風暴，又讓道指崩落到6,547.05點。

一名網民曾在亞馬遜網站對《道指4萬點》進行評論，挖苦說這本書可用來當門擋或鎮紙、拿來打小強也不錯。書頁撕下來還可用來給壁爐點火，堪稱用途多多。

艾利斯當時除了看好道指可上4萬點，他還預測微軟與英特爾將加入道指，並帶動指數走向新高；以及美股表現將超越全球股市等，如今這兩大預言也已成真。就前者而言，微軟目前是全美最有價值企業，就後者來看，自1998年末，道指強漲逾325％，遠超過日經225的180％與泛歐600指數的逾85％漲幅。

這位最早喊道指上看4萬點的先知，現在又有新的預言，他說接下來10年該指數有望達到67,000點。他說自己百分百確定，「AI是讓我充滿信心的原因之一。」