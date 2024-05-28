國民黨和民眾黨積極推動國會改革法案，民進黨卻抗拒改革，並號召民眾在立法院外抗議，總統賴清德表示感謝站出來的每一位朋友，呼籲立法院的議事運作，應該遵守程序正義。對此，學者施正鋒驚呼，「天啊！難道他要當希特勒？」

總統賴清德25日凌晨在臉書以「立法院的議事運作，應該遵守程序正義」為由，發文表示，立法院續審國會職權修法，從白天到深夜，立法院外數以萬計的國人朋友，再次展現公民社會的力量。他要感謝今天站出來的每一位朋友，感謝民進黨立委和黨團同仁的辛勞，共同捍衛台灣的民主價值。

賴清德稱，除了在立法院外守候的人潮，全國各地也有許多公民集結，站出來發聲。「我們都有同樣的信念：立法院的議事運作，應該遵守程序正義」。他並表示，國家權力必須分立且制衡，更重要的是，人民的基本權利需要受到保護，不能任意侵犯，也要共同捍衛台灣的民主價值。

對此，學者施正鋒27日在中天電視《庶民大頭家》提到，國會改革早在1993年，沈富雄提案，阿扁、柯建銘、陳唐山等一堆民進黨的人也都提過，這也什麼錯？換一個位子，腦袋就不見？

學者施正鋒。（資料照片）

施正鋒回顧，他前前後後寫一些報告、文章，包括學術論文，大約2、30篇，「國會改革是我們認為一定要有的」。在這種總統制下，如果沒有相當的立法權，如何來制衡？

施正鋒分析，美國從二戰後到現在，有一半的時間是分裂政府、朝小野大，美國總統必要時甚至到國會說服議員，連同黨同志也要說服。因為總統權力不是只是下令行政部門、撒錢綁樁，不是扮演皇帝；而是必須去說服，老百姓在看。難道民進黨以為控制媒體，老百姓都不清楚？

施正鋒質疑民進黨，國會改革有黑箱嗎？已經講這麼久了，不是嗎？民進黨發言時間加起來不是比藍白還多嗎？有什麼黑箱？還胡說八道說憲政體制不一樣，所以我們就不用嗎？歐盟20幾個國家，大部分是內閣制和雙首長制，也有藐視國會及調查權。

施正鋒直言，既然是4成民意而已，面對6成支持的國會議員，應該客客氣氣。看到賴清德說反守為攻，什麼意思？衝的都是新潮流，難道他就是這個樣子？還鼓舞那些抗議民眾，「天啊！難道他要當希特勒？」