大陸女星章子怡和歌手汪峰去年10月閃電宣布結束8年婚姻關係，消息震撼外界。近日章子怡主演的《醬園弄》入選第77屆坎城影展，她與主創團隊踏上坎城影展紅毯，展現十足巨星魅力。 一段採訪中，談及劇中被家暴片段，章子怡回應引發網友猜測疑似影射前夫汪峰。

章子怡在記者會上，回憶《醬園弄》片段中，和演員王傳君飾演夫妻的被暴力戲份，坦言現實生活中沒辦法體驗到，隨後，章子怡一臉正經脫口：「但有時候PUA比家暴更恐怖」。接著，導演陳可辛打斷了章子怡的話，表示：「有時候女的也家暴男的」，引發現場大家哄堂大笑，這時章子怡也笑說：「嗯對，有點跑題了！」

一番發言，不免引來想像力豐富的網友猜測，章子怡所說的「PUA比家暴更恐怖」疑似在暗嘲前夫汪峰是「PUA高手」，許多網友留言稱：「子怡代入了？」、「汪某：你直接報我名唄？」，不過也有理性網友分析，章子怡身為國際影后，不會輕易被情緒勒索，認為兩人真實婚姻究竟如何，如人飲水冷暖自知，外界不必因為一句話有過多遐想。

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