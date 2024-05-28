副總統蕭美琴今（27）日傍晚出席商總第十二屆理監事及顧問頒證典禮，肯定商總為台灣經濟發展做出許多貢獻。她表示，政府非常關注產業發展，期盼大家持續溝通，讓政府施政能更貼近人民需求，讓政府做產業的幫手，讓產業做世界繁榮的推手，相信台灣優秀的產業實力，讓我們可以驕傲的在世界上站穩步伐、向上提升、進軍全球。

蕭美琴恭喜許舒博高票連任第12屆理事長，繼續帶領商總往下個階段邁進。一直以來，商總為台灣的經濟發展做出許多貢獻，她衷心感謝全體理監事及顧問們，長久以來對產業的支持和關懷。因為台灣人的智慧和勤奮，推動商業領域的創新和發展，為台灣經濟發展注入源源不斷的動力。她認為，只要百工百業好，人民就會好，政府的施政目標也是希望大家都能安居樂業。

蕭美琴提到，她的維安代號是「安平」，因為台南安平是台灣很早國際化的地方，而且安平也有安居樂業、和平穩定之意，這正是總統與她就職以來共同努力的目標。她指出，總統相當關心台灣產業的需求和未來的發展，在520就職演說中，提到未來要以三大方向推進台灣產業的發展。第一是「前瞻未來，智慧永續」，第二是「競逐太空，探索海洋」，第三則是「布局全球，行銷全世界」，讓台灣優秀的產業在全球舞台發揮更大的影響力！

蕭美琴說，她對台灣產業的實力相當有信心，因為台灣的產業好，讓我們可以驕傲的在世界上站穩步伐、向上提升、進軍全球，這就是台灣人的韌性和魄力。除了產業要持續發展，在全世界都關注永續發展同時，大家都是台灣的中堅力量，一定可以和政府一起帶領台灣邁向更有韌性、更永續的未來。

蕭美琴再次感謝商總邀請，讓她有機會親自向大家致意。她肯定商總在商業領域的貢獻，是提升台灣整體進步與發展的重要力量。期盼大家持續溝通，讓政府施政能更貼近人民的需求，讓政府做產業的幫手，讓產業做世界繁榮的推手。蕭美琴並親頒當選證書予許舒博。

包括經長郭智輝、環境部長彭啓明、國發會主委劉鏡清、僑委會委員長徐佳青、海基會董事長鄭文燦、內政部次長董建宏、外交部次長陳立國、勞動部次長許傳盛、衛福部次長林靜儀、陸委會副主李麗珍及多位立委等出席這項活動。