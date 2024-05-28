岱宇國際（1598）董事長林佑穎27日在股東常會後表示，今年健身器材營運，盡量做到10％成長，加上電動輔助自行車（電輔車）加入後，營運將有更亮眼的表現。目前公司自創品牌的「CIKADA」電輔車，先出貨給集團旗下英國與德國子公司，做第一線推廣，下半年再推廣至公司歐美的經銷商，進行銷售。

林佑穎說，目前家用健身器材營運穩定，且商用健身器材營運成長，而新產品「CIKADA」電輔車，目前營收占比最小，但未來成長性最大，公司希望電輔車未來成為營收的第三隻腳。

此外，岱宇旗下台中大甲電輔車新廠，5月啟用量產，該廠目前建置兩條組裝產線，以滿足集團自有品牌生產與代工組裝業務需求。

尤其，美國對中國製自行車課徵反傾銷稅案，這對岱宇而言，反而是一大利多，因為岱宇在台中大甲生產，讓台灣製的電輔車在美國市場，更具競爭優勢。因歐洲喜歡騎自行車，岱宇將透過教育客戶機會，試圖增加外銷歐洲的電輔車數量。

至於日本市場，林佑穎透露，由於日本已走入高齡化社會，岱宇在日本，將以復健醫療器材銷售為主，目前已與日本大型企業，正在洽談合作案。

尤其，岱宇的復健醫療器材，若有醫療認證，大部分都可銷到歐洲；非醫療用的復健器材，則供給療養院或健身房使用，其中以外銷至日本、印度等國最多。

岱宇27日召開股東會，除通過去年虧損撥補案，也通過將超過票面金額發行股票所得溢價的資本公積中，辦理轉增資發行新股，每股配發0.5元股票股利。

岱宇大甲廠2024年除電輔車代組裝業務，獲得歐美客戶新訂單，自有品牌「CIKADA」電輔車，亦將開始於歐美地區進行第一波銷售，集團將運用自身在歐美地區擁有眾多銷售通路夥伴的優勢，大力推廣電輔車產品，預期2024年將為集團電輔車業務的成長元年。岱宇今年自有品牌「CIKADA」電輔車保守估計銷售量2,000輛。

岱宇2023年度合併營收77.86億元，每股純損0.88元。岱宇表示，2023年上半年仍受高成本庫存去化影響，拖累整體獲利表現。不過，隨著集團利用全球家用健身器材市場庫存調整期間，持續開發符合市場需求的新產品，可帶動整體營運下半年逐漸回到成長軌道。