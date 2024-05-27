AI熱潮持續延燒，輝達執行長黃仁勳更宣告，「下一場工業革命已經開始」。但除了有人擔心相關概念股泡沫化、工作機會遭取代，還有經濟學家憂心指出，絕對不能把AI的命運交給特斯拉執行長馬斯克等矽谷少數人士之手。

美國經濟學家、現任麻省理工學院（MIT）教授阿傑姆奧盧（Daron Acemoglu）日前接受南韓媒體《東亞日報》專訪時指出，「AI是僅次於蒸汽機和電腦發明的技術革命」，但對於當前由少數企業決定開發方向的AI革命，他感到憂心忡忡，並對由OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）、特斯拉執行長馬斯克，以及臉書母公司META執行長祖克伯（Mark Zuckerberg ）等少數科技高層掌控的狀況發出警告。

阿傑姆奧盧的著作《國家為什麽會失敗》（Why Nations Fail）被譽為是全球領導人必讀的書籍，南韓總統尹錫悅在仍為大選候選人時也曾將這本書列為「人生之書」。而在近期出版的新書《Power and Progress》中，阿傑姆奧盧則透過豐富的事例來證明，歷史上少數精英曾試圖利用技術壟斷社會利益的歷史，並藉此來警告可能的AI壟斷。

阿傑姆奧盧表示，矽谷少數科技領導者如今正引領AI的發展走向，特別是在「通用AI」（AGI）與自動化領域，但他認為，僅憑這些發展是無法達到提高生產效率與創造就業機會的目標。他強調，當前最迫切的問題是採取正確的AI監管框架與政策，優先實現以人為中心的AI。