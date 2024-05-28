《金融時報》報導，去年6月孫正義發表進攻宣言以來，軟銀在AI領域的投資額達到89億美元，較前一年增加1倍以上，激勵軟銀股價在27日收盤上漲1.1％至8,609日圓。今年以來軟銀股價漲幅超過40％。

軟銀財務長後藤芳光向《金融時報》表示：「原則上軟銀將維持相同速度持續投資AI企業。」他表示：「我們一直將資產負債表維持在相當安全的水平，因為我們希望有所準備，保有彈性來支持未來可能的發展方向。」

《日經亞洲》近日報導，安謀已開始和台積電洽談代工製造，明天秋季將開始量產自家開發的AI晶片，未來應用在軟銀旗下資料中心。

除了自行開發AI晶片之外，軟銀也將成立代號「伊邪那岐（Izanagi）」的AI事業，並建立一檔規模1,000億美元的AI基金專門投資AI新創公司。這檔基金將由軟銀注資300億美元，另由中東主權基金注資700億美元，若募資順利將成為全球最大規模AI基金。