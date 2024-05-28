專業顯示卡製造商撼訊科技近期宣布將與人工智慧晶片大廠耐能合作，推出低功耗、高效穩定的新一代高階顯示卡，讓顯卡能在保持高效穩定性能的同時，大幅降低功耗，不僅大幅減少了能源消耗，並可延長設備的使用壽命。

撼訊科技將把此一技術導入旗下消費品牌PowerColor推出的Hellhound及Red Devil系列顯卡，未來撼訊的相關產品將搭載耐能智慧的NPU（神經網路處理器）處理器，在為用戶帶來卓越的低功耗、高效穩定的最大遊戲性能體驗。撼訊科技和耐能智慧的合作，不僅彰顯了科技創新的力量，更展示了兩家公司在綠色低碳發展領域的堅定承諾。

【高能低耗新體驗 引領PC新時代】

撼訊科技的Hellhound及Red Devil系列顯卡通過搭載耐能智慧的NPU處理器，顯著提高了顯卡的效能。耐能智慧的AI模型具備智慧動態調整GPU顯卡輸出的能力，讓顯卡能在保持高效穩定性能的同時，卓越降低20%的功耗，這一技術突破不僅大幅減少了能源消耗，還延長了設備的使用壽命。

在ECO模式下，可智慧偵測GPU溫度變化，動態控制風扇旋轉，讓Hellhound及Red Devil系列顯卡能顯著降低20%的功耗，讓用戶在節能環保的同時，依然享受到高質量的遊戲體驗。而在Boost模式下，動態調整GPU功耗和散熱，嚴格管理顯卡能耗，對顯卡進行全方位能耗監測、統計、分析和控制，以讓這些顯卡能高效穩定地發揮出最大的性能和穩定性，為專業的電競玩家帶來極緻電競體驗。

【踐行低碳在路上 共建綠色新未来】

多年來，耐能智慧一直踐行綠色低碳發展理念，與客戶共同推動綠色低碳發展，守護美麗地球家園。作為人工智慧領域低碳發展的先行者與推動者，耐能智慧與撼訊科技此次攜手，正是這一理念的具體體現。

耐能智慧的獨特AI模型能力，不僅提升了撼訊科技顯卡的性能，同時也大幅降低了功耗，這不僅有助於環保，還能為企業節省成本。通過此次合作，撼訊科技和耐能智慧共同打造資源節約型和環境友好型企業，為綠色低碳發展樹立了典範。

【AI賦能終端側 加速PC新發展】

此次與撼訊科技攜手，是耐能智慧在AI PC行業的又一經典範例。隨著AIGC（AI生成內容）浪潮的席捲，未來雙方將針對多元化的使用場景和用戶需求，為不同領域的用戶量身定制卓越的AI體驗，共同加速PC行業發展。

雙方通過本次緊密的合作，不僅旨在提升顯卡性能，還希望通過技術創新，引領行業發展新方向。雙方將繼續攜手，在遊戲、設計、數據分析等多個領域推出更多創新產品，為用戶提供更佳的使用體驗。

【數位技術新轉型 共築綠色新未來】

撼訊科技和耐能智慧的合作，不僅在技術上實現了突破，也展示了雙方在綠色低碳發展方面的決心和承諾。未來，雙方將持續攜手，共同推動科技創新和綠色發展，為用戶提供更卓越的產品和服務。

通過此次合作，撼訊科技和耐能智慧將不斷探索新的技術領域，為PC行業的發展注入AI新動力。雙方期待未來能有更多合作機會，共同為用戶創造更大的價值，推動科技進步和社會發展。

耐能創辦人兼執行長劉峻誠表示：「與撼訊的合作不僅僅是雙方技術的疊加，更是一次綠色低碳發展的實踐。通過不斷努力和創新，兩家公司將繼續以AI為基礎，加速行業發展，為用戶提供更佳的產品和體驗，共同守護美麗的地球家園。」