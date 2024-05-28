大S（徐熙媛）前夫汪小菲選在5月27日和女友馬筱梅（Mandy）登記結婚，527諧音「我愛妻」，選擇這天證明對妻子的愛，而也有不少網友注意到新娘子疑似小腹微凸，令不少人猜測是不是奉子成婚。此外，汪小菲的舊愛張穎穎直播時被問到心情如何，她也做出回應。

汪小菲今（27）日在抖音曬出結婚證、和Mandy手上超大顆鴿子蛋鑽戒，從狗仔「江小宴」曝光的影片中，看到汪小菲在停車場被狗仔捕捉到，面對大家的祝賀聲，汪小菲滿臉露出開心的笑容，被問到什麼渡蜜月，他回應：「沒時間現在」而什麼時候擺酒席，他想了一下表示：「慢慢來吧，先把事給定了」。

現場有狗仔喊話跟汪小菲要喜糖，沾沾喜氣，汪小菲滿臉笑容的從車上拿出喜糖發給大家，上車前還有人詢問：「汪總看一下嫂子行嗎？」汪小菲回應：「怕她害羞」，之後就在大家的祝賀聲中，上車準備離開。

此外，汪小菲前任張穎穎在27日開直播時，她一邊敷著面膜，看網友留言，表示大家都還在吃瓜呢（看八卦）？之後被問到心情如何時，她表示「心情特別的完美，姊妹們，特別的完美」，看到張穎穎的直播後，不少網友直言：「她真的太土太俗...根本不可能進門的」、「好low啊沒文化的感覺」、「原來她談吐是這樣的」。