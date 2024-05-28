擁有全球最大浮動式風電開發容量的西班牙離岸風電開發商貝富新能源（BlueFloat Energy）於 25 日（六）協辦「新竹市推廣海洋資源保育－2024 年魚苗放流活動」（下簡稱『魚苗放流』），活動由新竹區漁會主辦，南寮南海觀音亭、貝富新能源協辦，新竹市政府及農業部漁業署指導，於新竹市南寮漁港盛大舉行。共計約 350 位漁友及民眾共襄盛舉，放流約 9 萬尾黃錫鯛魚苗，新竹市副市長邱臣遠亦蒞臨現場，與沿海市民共度極具教育及保育意義的週末。貝富新能源盼能透過與在地夥伴攜手舉辦本次活動，進一步促進地方社群共榮，並再次宣示深耕新竹及今（2024）年下半年參與浮動式離岸風電示範計畫選商的決心。

新竹區漁會總幹事童錦杰表示：「本次邀請大家一起來守護我們的海洋，藉由活動，傳遞我們保育海洋資源的寓意及漁業永續的概念，讓民眾參與並感受這個具有生命及環保意義的活動，提升社會大眾對環境的重視，也期盼全體國人能珍惜自然資源，為後世子孫留下潔淨的生活環境。」

活動先於觀音亭展開為眾生祈福儀式，漁會具備證照的放流權責人員也提供正確的魚苗放流知識，全程計畫督導，於上午 11 點配合退潮時間，讓魚苗順利流向大海。新竹區漁會主辦的放流活動今年已邁入第 24 屆，足有成效，本次放流的黃錫鯛（俗稱平鯛、枋頭或班頭）是具高經濟價值的食用魚種，目前在南寮漁港沿岸的岩礁區或礁砂交錯處，都能見到黃錫鯛的蹤跡。此外，榮獲 2023 年全國啦啦隊錦標賽冠軍的南華國中啦旗隊也獲邀表演，貝富新能源則提供防曬袖套等禮品，一個活動，多個目的，凝聚社區向心力。

貝富新能源台灣總經理彭茂寬（Michael Pinkerton）表示：「貝富新能源從 2022 年進入台灣市場以來，始終認為我們是在地的重要一份子，我們也將位於新竹外海 25 到 35 公里的風場，命名為『九降風離岸風電計畫』；我們雖今年才要投標即將公告的浮動式離岸風電示範計畫，但早已展開與新竹區漁會為期一年半的戒護船合作案，也十分明瞭獲得在地社群支持的重要性；今天很榮幸協辦魚苗放流活動，希望未來與所有在地夥伴能有更多長期交流互動的機會，一起為實現共榮發展而努力。」

經濟部能源署即將於下半年公告浮動式離岸風電示範計畫，在新竹區漁會自去（2023）年三月起提供的戒護船隻協助下，貝富新能源是台灣首家在新竹海域部署浮動式光達系統，並已蒐集完整四季海氣象（風、浪、流）資料的開發商，有效評估新竹豐沛的風力資源。貝富新能源將全力以赴進行參與選商的準備工作，加速浮動式風電落地，期盼能成為台灣穩步邁向 2050 淨零排放與經濟成長的關鍵推動者。