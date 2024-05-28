新竹市東區26日發生火警，兩名消防員不幸殉職。民眾黨新北市黨部主委陳世軒在臉書表示，他看到市長侯友宜要求消防局做各方面檢視，但沒看到侯表態力挺消防組工會；侯友宜對此回應，對消防因公殉職無限哀痛，全面性照顧消防同仁要做好，要讓消防在工作之餘無後顧之憂。

陳世軒說，新竹市兩位消防隊員不幸殉職，他以最沈重的心情表達哀悼。「更讓我心痛的是，一個多星期前，我才針對消防員組工會在議會質詢，訴求都還沒來得及獲得新北市府正面回應，先迎來的，卻是令人最不想看到的噩耗。」

陳世軒說，他看到侯友宜表示要消防局做各方面的檢視，並在危急時迅速脫險，「遺憾的是，依舊沒有看到侯市長表態力挺消防員組工會」，要侯友宜不要忘記去年十月還在競選時，其團隊曾代表他簽署包含組工會在內的承諾書，要侯友宜不要「選前答應，選後忘記。」

侯友宜回應，他對新竹消防同仁因公殉職無限哀痛，「這是我的弟兄，消防同仁出生入死，在工作上犧牲奉獻，這都是令人敬佩的」，他說，消防同仁犧牲奉獻之餘，社會大眾應該給予更多力量，不管是在配備還是制度以及各項資源。

「全面性照顧消防同仁要做好」，侯友宜說，他希望不要再有消防同仁努力、認真地奉獻後犧牲，他希望凝聚力量照顧消防同仁，用這股力量讓消防同仁在工作之餘無後顧之憂。