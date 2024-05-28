台灣運彩總經理林博泰（左）上時來運轉節目，與主持人尉遲佩玉談運彩眉角。（林勝發攝）

上週跟大家談到第三屆運彩全新上市在產品更豐富的特色下新增「包牌+串關」的投注方式，有位購券者以900元買「包牌+串關」中獎479,600元獎金，今天就來跟大家談一談他是怎麼買的。

「包牌」投注是就「幾個」可能中獎的選項同時一起投注(即包起來投注)，中獎機會較高，適合穩健型的消費者。包愈多個選項中獎機率愈高，當然也要同時考量獲利率，如何在可接受的中獎機率下有一定程度的獲利率，是購券者考量及權衡的重點。「串關」投注是指購券者者可以選擇2場或2場以上的比賽及其遊戲玩法進行投注，可以跨球種、跨玩法、跨聯盟、跨賽前與場中，只要消費者看好的比賽場次，就可以串在一起，把賠率變大的一種投注方式。

3/2新北市投注站有位購券者就以「包牌+串關」的投注方式，以900元中獎479,600元獎金，他挑「皇家社會@塞維亞」包牌正確比數「3:2 賠率46倍、3:3 賠率116倍、2:3 賠率44倍」以及「拉斯帕爾瑪斯@赫塔菲」包牌正確比數「3:2 賠率56倍、3:3 賠率109倍、2:3 賠率35倍」，買串2關，總計9個組合，每組合100元，合計投注900元，比賽結果「皇家社會@塞維亞」2:3、「拉斯帕爾瑪斯@赫塔菲」3:3，「包牌+串關」投注的「皇家社會@塞維亞 正確比數2:3 賠率44倍」串「拉斯帕爾瑪斯@赫塔菲 正確比數3:3 賠率109倍」中獎，讓他開心中獎479,600元獎金(100元X44倍X109倍=479,600元)。

從他的投注可以看出2個眉角，1.專挑足球「正確比數」大比分的選項；2.透過「包牌+串關」來提高中獎機會以及擴大中獎獎金。提供大家參考。