全台房價不斷創高，新北樹林、板橋搭台鐵只有2站距離，但房價便宜了快一倍。專家表示，樹林的生活機能不輸板橋，房價卻比板橋低很多，他認為買第一間房，買得起最重要，更直言「買不起板橋，是社會問題；買不起樹林，是你的問題。」

據好時價統計，新北市在三環六線及桃園機場捷運的加持下，蛋白區房價持續飆漲，年漲幅前四名依序為，林口區8.93%、五股區7.99%、泰山區7.18%、鶯歌區6.3%，而精華地段板橋區、永和區、中和區，年漲幅則低於5%。

從591房屋交易網觀察，目前新北樹林預售屋每坪約在45萬起，新成屋（屋齡2年內）每坪30萬~50萬；而板橋預售屋每坪70萬起，新板特區甚至破百萬，新成屋則在55萬~80萬之間。

樂活大叔、理財作家施昇輝日前在臉書發文表示，在板橋下了捷運，再搭兩站台鐵區間車就到樹林，多花兩站的時間，房價卻便宜很多。

他表示，樹林房價漲幅當然小於板橋，所以很難賺錢，不過買來自住，即使未來漲不多，也沒有什麼關係。

施昇輝分析，板橋增值的想像空間大，當然就買不起；而樹林增值空間較小，反而容易入手。他認為，樹林生活機能不輸板橋，房價卻比板橋低很多，且樹林沒有什麼新的建設，房價不易炒作，漲幅也比板橋小。

施昇輝提醒，買第一間房，買得起最重要，漲幅小的地方就比較買得起。很多人一輩子只買得起一間房子，買了之後，房價會不會漲，一點都沒關係。他直言，「買不起板橋，是社會問題；買不起樹林，是你的問題。」