高雄市捷運聯開案如火如荼展開，其中岡山路竹延伸線RK1站（西基地）聯開案，經過綜合評選作業，由達麗建設事業股份有限公司取得開發投資權，將開發地上23層、地下4層的住商綜合大樓。未來開發建物將與RK1站西出口共構，並預計引進住宅、健身中心、店舖及公共托嬰中心等設施，屆時不但成為岡山站前新地標，更會帶動區域發展。

目前岡山車站東西兩側各有一塊開發基地，其中RK1站西開發基地面積約有3,498平方公尺、建蔽率70%、容積率630%。基地位在台鐵岡山火車站、捷運RK1站西側，並緊鄰岡山轉運站，擁有三鐵共構的絕佳優勢，若加上RK1站力拚今年6月底通車，再透過跨站天橋銜接台鐵岡山車站的後站地區，勢必大幅提升交通便利性。

RK1站西基地聯開案基地位在台鐵岡山火車站、捷運RK1站西側，並緊鄰岡山轉運站，擁三鐵共構優勢，圖為投資人規劃聯開案夜景模擬圖。（高市府提供）

岡山路竹延伸線RK1站是高捷紅橘線營運15年來首次設立的新站，也是高捷岡山路竹延伸線的第一階段工程，土建工程造價約18億元。紅線最北端的R24至RK1岡山車站，全長共有1.46公里，目前已完成最後關鍵試運轉測試，後續辦理初勘，朝今年6月底通車的目標邁進。

RK1岡山車站緊鄰台鐵岡山車站，成為很重要的轉運中心。過往岡山居民若要搭乘捷運，必須前往1.5公里外的捷運南岡山站才能搭車，故通車後對市區民眾而言，絕對大大增加其交通便利性，外地人口也能更便捷地進入岡山市中心，除了交通更方便之外，人流將絡繹不絕，大幅提升區域發展。

岡山路竹延伸線RK1穩定性測試圓滿完成，朝今年6月底通車目標邁進。（高市府提供）

全長13.08公里的岡山路竹延伸線將設置8座車站，包含岡山車站、岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、南路竹、路竹及大湖車站，建設經費約303億元，屆時可串連北高雄4座科技園區，包含楠梓科技產業園區、橋頭科學園區、岡山本州產業園區、南科高雄園區。

高雄市政府爭取岡山路竹延伸線工程近20年，如今預計116年通車到路竹、118年通車到湖內，無論是高雄市民還是岡山居民皆非常樂見，有望加速提供南科產業園區的完善公共運輸網絡，促使北高雄科技走廊起飛，形塑大高雄的未來藍圖，城市翻轉指日可待。（高雄市政府廣告）