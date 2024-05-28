台北市一名男子阿國被女兒小萱（均化名）指控，在2022年11月某天晚上8時許，阿國將車輛停放在路邊，幫她的背部抓癢時，竟然不顧她強烈抗拒，把手伸進她的上衣內，強行撫摸胸部、乳頭，再拍打臀部，最後強制猥褻得逞。

法院審理，小萱向法官表示，父親當時用右手從她衣服下襬伸進去，原本是幫她的背部抓癢，然後就直接往前捏她右邊胸部，因為她是趴在扶手上，父親就用手壓著，讓她無法反抗，她嚇到想要離開，身體就一直往後面縮，最後才成功掙脫。

阿國原本在警方與檢方偵查時坦承，他直接把手伸到小萱衣服內，抓揉兩邊的胸部跟乳頭，摸了大約1分鐘左右，但在法院時卻改口辯稱，她伸手摸小萱胸部時，都有隔著衣服，摸了就收回來了，「過程很快」。

法官認，阿國曾因強制猥褻案件，經高等法院判刑1年3月確定，並在2020年2月1日縮刑期滿執行完畢，5年內故意再犯本件有期徒刑以上之罪，為累犯。

法官考量，阿國前案犯行與本案之犯罪對象、類型、手法、侵害法益均相同，前案執行完畢日距離本案犯罪不久，足見前罪的徒刑執行成效不彰，對刑罰的反應力顯然薄弱，自我控制力及守法意識不佳，有加重其刑之必要。

法官認，阿國不思善盡呵護、照顧女兒成長之責，竟為滿足一己性慾，再犯強制猥褻犯行，欠缺尊重身體自主權的守法觀念，對女兒身心成長造成創傷及負面影響，且阿國有多次對小萱強制猥褻的前科紀錄，素行不佳。

法官審酌，阿國犯後坦認犯行，且患有輕度智能障礙，並領有輕度身心障礙證明。日前依法宣判，阿國犯強制猥褻罪，累犯，處有期徒刑1年4月。可上訴。

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