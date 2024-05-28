苗栗一對姊妹不滿父親阿國（化名）與潘姓母親結婚後，終日不務正業，從未善盡為人父親之責，直到她們成年前，長期被寄放在親友家，仰賴母親努力工作維生，支付生活費用，父母在1993年10月離婚後，約定由母親行使親權，父親從未探視更未履行扶養責任，因此訴請免除聲扶養義務。

法院審理，姊妹的母親到庭證稱，阿國沒有固定工作，從未支付扶養費用，在離婚前，她每月付8千元保母費，請孩子們的阿姨幫忙照顧，而在離婚之後，阿國沒有與孩子們聯繫，是她每月付3萬元，請孩子們的2位阿姨分別照顧。

法官調閱阿國的勞保投保資料，顯示過往投保年資，最長的僅有1年5個月，最短則不足1個月，足證阿國在孩子們應受扶養權利期間，並沒有穩定的工作。

依據苗栗縣府的訪視報告顯示，阿國有飲酒習慣，2004年間因中風倒臥家中，經送醫救治後，長期入住照護機構，2013年7月入住養護中心迄今，阿國左側肢體偏癱，但認知及口語能力尚可，並無失智症狀。

阿國也自述，從未扶養過一對女兒，也沒有聯絡。另外，阿國的姊姊及大嫂也都指稱，阿國過往對於家庭及子女疏於照顧，未曾有經濟協助。法官認，阿國孩子們年幼時未盡扶養義務，且情節確屬重大。

法官日前依法宣判，阿國無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，若強令負擔長期感情疏離的父親扶養義務，明顯有失公平。因此，孩子們請求免除對阿國之扶養義務，洵屬有據，應予准許。

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