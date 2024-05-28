端午節假期將在6/8～6/10來臨，各縣市陸續發放三節慰問金，其中列冊台中低收入戶，每戶將發放1500元的端午節慰問金。

根據台中低收入戶及中低收入戶核列與福利，列冊低收入戶者，中秋節每戶發放1500元。至於低收入戶補助對象標準，指設籍本市並實際居住者，其家庭總收入平均分配全家人口，每人每月未超過最低生活費用1萬5518元、不動產全家合併計算不超過366萬元、動產部份含有價證券股票、基金、投資等及存款本息全家人口平均每年每人不超過8萬元。

申請低收入戶及中低收入戶應備文件包含：1.家庭應計算人口之新式戶口名簿或戶籍謄本、相關證明文件（學生證、身心障礙手冊等等）、申請代表人及申請人之郵局及金融機構存簿及申請當月回推最近一年內頁影本、申請人印章及身分證；2.區公所及社會局得視審查需要，要求申請人檢附最近3個月內戶籍謄本，或補充其他證明文件。

台中社會局表示，低收入戶端午節慰問金將在6/3入帳，符合資格者社會局將直接匯入郵局戶頭。

截至目前，台北市、基隆市、新北市萬里區、桃園市、宜蘭縣、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、台南市及高雄市都有發放端午節敬老禮金或慰問金，符合資格的民眾可以領取政府好康。