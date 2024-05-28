出國嘗鮮當地特有水果、物產前，還是要先了解怎麼吃比較保險。英國一名觀光客日前到墨西哥遊玩，在當地市場買了一顆腰果蘋果（cashew apple）來吃，不料他咬錯地方，一口咬到腰果果實的外殼，由於果實外殼含有具腐蝕性物質，導致他的臉部三級燒傷，該名觀光客形容就像「嘴巴著火」。

英國《每日快報》（Daily Express）報導，英國男子華森（Thomas Harold Watson）1日在墨西哥濱海城市坎佩切（Campeche）的市場買了腰果蘋果及其他異國水果，他興奮地咬了一口，竟馬上感覺到嘴裡出現了如「火」般的灼燒感。

I got third-degree burns on my face after eating a fruit https://t.co/U8al3mEfvd pic.twitter.com/nIqpyXivzR — New York Post (@nypost) May 26, 2024

原來華森咬錯了地方，一口咬到腰果果實部位的硬殼。根據《吃出堅果的學問》一書及《每日快報》介紹，腰果蘋果就是我們熟知的堅果—腰果的原始面貌，一共分成2部份，一部分是有著硬殼、形似腎臟的「堅果」，與堅果尾端相連、形似蓮霧的果肉部分是「漿果」，也就是產地俗稱的「腰果蘋果」。

紅色部分為果肉，也就是腰果蘋果，下方深色、形似腎臟的是「堅果」，硬殼內為腰果仁。（資料照：shutterstock／達志）

該書指出，腰果蘋果果肉酸甜、柔軟多汁，有豐富的維他命B、維他命C，而且不必吐籽，相較之下，「堅果」部份才是真正有種子的果實，硬殼內就是大家熟悉的腰果仁。不過要取得腰果仁並不容易，因為堅果果皮不只硬，還含有具有高度腐蝕性的「腰果殼油」，會讓皮膚嚴重灼傷。

國外民眾示範如何吃腰果蘋果。

國外網友吃腰果蘋果。

華森就是咬到了腰果堅果部份的堅硬外殼導致灼傷，他形容「馬上就感覺到有火一般，我感覺到火在嘴巴裡流竄」。他說隔天醒來時「整張臉都被燒傷了」，稱自己的臉留下了「三級燒傷」，手也因為燒傷變色。

華森提供的照片顯示，他的嘴角兩側確實有相當明顯的深色灼傷痕跡。

華森說，這次經歷並不會讓他出國時不敢再嘗試當地食物，不過他學會了慘痛教訓，就是具備一些當地知識可能會比較實用。