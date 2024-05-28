很多人不敢在晚上吃B群，擔心吃了後精神太好睡不著，對此，衛福部食藥署指，B群並非透過刺激中樞來提神，理論上不會影響睡眠，甚至還能改善因缺乏維生素B造成的睡眠障礙。

食藥署在臉書粉專「藥博士 正藥說」PO文指出，很多人問自己每天都好疲勞，能吃B群提神嗎？疲勞可分為生理疲勞與心理疲勞，「生理疲勞」指的是運動或勞動後的肌肉無力或疲勞感，心理疲勞則包含記憶力衰退、易怒、憂鬱、嗜睡等，但兩者實際很難明確區分，常同時一起伴隨出現。

食藥署指，B群是幫助人體正常運作的重要維生素，可協助糖類、蛋白質與脂質轉化為生活所需的能量，也是維持神經結構與傳導的重要成分，缺乏維生素B可能導致能量無法滿足大腦和肌肉的持續需求，就會感到「能量枯竭感」。

食藥署指出，研究顯示，補充部分維生素B可改善運動後的疲勞感，也可降低酒精濫用者的失智風險、改善帕金森患者的睡眠結構紊亂、改善一般人的注意力和情緒等。

食藥署指，B群可以維持人體的能量轉換效率，進而有精力充沛的感覺。但它並非透過刺激中樞來提神，因此理論上不會影響睡眠，甚至還可以改善因缺乏維生素B造成的睡眠障礙。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！