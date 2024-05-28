為期2天的共軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習，已於24日結束。我方中華民國空軍罕見首度秀出F-16V戰機使用最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定共軍殲-16、轟6戰機的畫面，而共軍東部戰區26日釋出殲20匿蹤戰機的影片。對此，前海軍艦長呂禮詩27日就表示，「我想請問一件事情，我們的F-16V接近這架電戰機的時候，我們洩漏了什麼樣的電磁參數的資料，國防部有想到過嗎？」引發討論。

呂禮詩27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我們現在看到有大內宣，有綠媒寫『輕輕鬆鬆跟監成功』，然後還講說轟6、殲-16渾然未覺，這就是標標準準的軍盲寫法」，同時呂禮詩也提到，「因為紅外線的追蹤系統，本來就是被動接收你對方戰機所溢出的紅外線，對方本來就不會知道」。

最後呂禮詩也說，「同樣的我想請問一件事情，我們的F-16V接近這架電戰機的時候，我們洩漏了什麼樣的電磁參數的資料，國防部有想到過嗎？」