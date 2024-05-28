我空軍日前秀出F-16V戰機使用「狙擊手莢艙」標定共軍殲-16、轟6戰機的畫面後，共軍東部戰區26日釋出殲20匿蹤戰機的影片。對此，前立委郭正亮27日就表示，「如果接下來中共從圍困轉向封鎖你怎麼辦？顧立雄你要讓人家覺得你有準備」，引發討論。

郭正亮27日在政論節目《新聞大白話》中表示，「國防部釋放F-16V照殲-16D、轟6，為什麼中國大陸今天在秀肌肉秀出殲-20，他殲-20跟轟6-K都是隱形的，你看得到嗎？」郭正亮直言，「現在大陸秀殲-16被我看到了，顧立雄做事比較明快，他就直接公佈了，問題是你公布這個對你有什麼好處？現在人家直接出軍事手段了，你現在再做這種文宣有什麼用？公布這個能幹嘛？如果接下來人家從圍困轉向封鎖你怎麼辦？」

郭正亮最後更說，「要讓人家覺得你有準備，坦白講經濟部也要有準備，因為就這次演習，縮小包圍圈最可能的就是高雄，所謂的臨船登檢就是這裡，立法院應該要問這類的問題，要說服懂軍事的人，不要都用官宣來跟老百姓講，事實上在軍事上實質意義不大」。