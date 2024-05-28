五月天等藝人近日稱「我們中國人」引發熱議，前國民黨立委鄭麗文認為，這些藝人拉近兩岸距離、促進彼此理解，他們才是真正的兩岸和平大使！

五月天等藝人近日稱「我們中國人」引發熱議，總統賴清德今表示，他們是在別人的屋簷下，國人應給予諒解。

馬英九基金會執行長蕭旭岑直言，依歷史、民族與兩岸的憲法，兩岸人民本來就都是中國人，什麼時候稱「我們中國人」是一件需要被原諒的事？

前國民黨立委鄭麗文在中視《庶民大頭家》指出，蔡英文曾說不需要為自己的認同道歉，為什麼台灣藝人說「我們中國人」，要承受這麼大的壓力？還要面對民進黨網軍的霸凌？

鄭麗文質疑，民進黨無法保護人民、保護藝人，這算什麼國家？又算什麼領導人？

「這些藝人是不得已嗎？我不認為」鄭麗文表示，這些藝人反而是成熟的，在大陸獲得成千上萬人的喜愛，表示有共同的喜好，唱共同的音符，這些藝人才是真正拉近兩岸距離、促進彼此理解，他們才是真正的兩岸和平大使！

鄭麗文直言，他們在幫忙台灣同胞化解兩岸誤解與敵意，讓大家知道，我們唱同樣的歌，大家都是一家人。不要為了無知自私的政客，賠掉兩岸的未來。

鄭麗文強調，這些政客、巨嬰，完全沒有責任感，藝人為何要為自己的認同道歉？更何況這個認同有什麼錯？