美國海軍陸戰隊第三濱海作戰團近日在菲律賓巴丹島進行演習，在三天停留期間演練如何盡快迅速移動及跳島，以利在台海衝突爆發初期盡量拖住中國大陸攻勢。該團兩年前才成立，是美軍陸戰隊徹底轉型，因應可能與中國大陸爆發戰爭而誕生的全新編制。前立委郭正亮強調，這是假定台灣已經部份被佔領的時候，濱海作戰艦可用以反攻。但平台艦本身不是火力強大的軍備，只是載軍隊上來而已，根本是要被淘汰的軍種。

根據《太報》報導，第三濱海作戰團4月抵達菲律賓參加「肩並肩」軍演，之後還將參加其他一連串演習，直至6月。他們日前搭乘「黑鷹」與「契諾克」直升機，抵達距台灣南端僅160公里的伊拜雅島（Itbayat），演練打磨在西太平洋第一島鏈「跳島」的戰略。報導稱，若爆發衝突，濱海團士兵將攜帶飛彈和雷達，以小組為單位儘速散開，移動到其他島嶼或海岸線，避免被中國大陸的飛彈、感測器和無人機發現。

「濱海作戰艦，本來就是反攻的時候要用的，可是那個是美國不重要的軍備啦！」郭正亮27日在《頭條開講》節目表示，他是反攻的時候，因為海上需要平台。所以是假定台灣已經部份被佔領的時候，他要來反攻。

郭正亮直言，所以這個作戰計畫就一直被人家批評說，他並不是一個主動的攻擊計畫，他是反攻計畫。可是坦白講，如果台灣真的有一些重要的據點被佔領，「那你認為濱海作戰艦打...可以反攻上來嗎？啊不是...你這個軍備...你就是要被淘汰的軍種啊！」

「那個平台艦，在美國已經沒有人在用啦！」郭正亮強調，所以你只是載軍隊上來，這個東西本身並不是一個火力強大的軍備，「不是啊！」