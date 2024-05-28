2024法國網球公開賽男單首輪當地時間27日賽程受到矚目的一場對決，就是西班牙名將納達爾（Rafael Nadal）、德國小祖維瑞夫（Alexander Zverev）一戰，納達爾第2盤和第3盤都有拚出機會，也讓小祖維瑞夫遇到一些亂流，不過納達爾最終還是沒能通過這一關，3比6、6比7（5）、3比6直落三吞敗。

受到許多球迷熱愛的納達爾，僅管近年因傷勢成績不盡理想，所到之處依舊受到歡迎，可說是「全球主場」，這場比賽湧入法網菲利浦夏提耶球場的觀眾，也幾乎全場所有人大聲為他加油，在這樣的應援下，小祖維瑞夫沉著面對，第1盤就破了納達爾第1個發球局，第9局在納達爾發球局則等到了該局的第3個破發點兼盤末點，率先搶下盤數。

第2盤納達爾在第5局破發，靠著這個優勢在局數上曾5比3領先，不過邁向拿下盤數的發球局，納達爾直落4分被破發，這一盤進入到搶七，小祖維瑞敷再度收下；第3盤又是納達爾先破發，以2比0領先，讓現場觀眾再度響起如雷歡呼聲，只是這樣的領先仍沒持續到最後，第3局小祖維瑞夫回破，讓納達爾失去破發優勢，並在該盤尾聲連下4局、鎖定勝利。

賽後場邊訪問很難得主角不是贏球的小祖維瑞夫，而是落敗的納達爾，小祖很有風度地站在一旁等候納達爾的訪問，結束後納達爾先離開賽場，小祖再離開，現場球迷終於是全場都為小祖送上鼓勵的歡呼。

納達爾表示，自己真的無法百分百確定是不是最後一次打法網，如果今天這是他法網最後一舞，那他依然享受，畢竟大家為了這個賽事做了很多準備，還有這麼多球迷進場為他加油，他感受到這樣的愛是非常特別的。

這場比賽塞爾維亞喬柯維奇（Novak Djokovic）、西班牙阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）也有進場觀賽，納達爾並說，自己職業網球生涯在羅蘭蓋洛斯獲得成功，這是段很美的過程、回憶，他自己也還有目標想去做，今年巴黎奧運也想再回來拚一次。

納達爾（右）和對手小祖維瑞夫賽後在網前擁抱致意。（美聯社）

小祖維瑞夫順利晉級2024法網男單64強。（美聯社）