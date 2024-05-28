廣西｜今年前四月跨境電商進出口 年增5.1％ 03:222024/05/28 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 廣西商務廳27日公布，今年前四月，廣西跨境電商進出口達人民幣（下同）66.6億元，年增5.1％。未來廣西將繼續與電商合作，加大企業培育和服務力度，增強企業出海信心，助力電動車、膠合板建材、服裝等相關企業開拓海外市場。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 14家金控前四月獲利2112億元 年成長89.42％ 福建│前四月玩具出口年增52.3％ 東協為第一大市場 中租-KY前四月營收335.4億元 年增8％ #廣西 #跨境電商 #進出口 #四月 #合板 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 江蘇｜前4月對東協進出口達2,737.3億元 03:202024/05/24 財經 廣西｜前4月跨境電商進出口66.6億元 06:572024/05/31 財經 券商前四月大賺333.05億元 年增69.47％ 18:302024/05/17 財經 長興4月獲利年增27.6％ 前四月每股稅前盈餘0.83元 13:422024/05/24 財經 新疆│前四月阿拉山進出口貨運量 年增逾2成 03:352024/05/21 財經 汎德永業前四月營收年增7.35％ 樂觀Q2到港效益 17:102024/05/10 財經 倉佑前四月營收3.95億元 排除無錫子公司因素年增8％ 23:152024/05/10 財經 廣西｜提高個人與小微企業創業貸款 03:362024/05/29 財經 產險前四月保費成長率逾11％ 網路投保金額年增逾30％ 23:582024/05/14 財經 前四月僑外來台投資大減48％ 對外投資成長逾6成 23:282024/05/15 財經 本業穩健！南山人壽前四月飽賺近196億元 年增377％ 19:502024/05/10 財經 陽明4月每股賺0.84元 前四月大賺123.56億元 18:582024/05/14 財經 前四月EPS轉強 台灣百和1.55元，百和-KY0.3元 23:562024/05/14 財經 陸4月貿易總額由負轉正 前4個月兩岸貿易年增5.3％ 13:142024/05/09 兩岸 頭份四月八重頭戲來了！青年爐主創意供桌賽15日登場 13:392024/05/15 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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