14家金控前四月獲利2112億元 年成長89.42％
福建│前四月玩具出口年增52.3％ 東協為第一大市場
中租-KY前四月營收335.4億元 年增8％
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樂齡幸福情報站 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷