貴州省委副書記、省長李炳軍率省代表團於13日至22日訪問印尼、泰國、寮國，這是貴州省政府主要領導疫後首次率團出訪。本次訪問三國都是共建「一帶一路」重要國家，出訪期間舉行高層會見、會商座談、經貿合作、考察研究和友城交流等活動。