貴州｜貴州代表團出訪東南亞三國 03:222024/05/28 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 貴州省委副書記、省長李炳軍率省代表團於13日至22日訪問印尼、泰國、寮國，這是貴州省政府主要領導疫後首次率團出訪。本次訪問三國都是共建「一帶一路」重要國家，出訪期間舉行高層會見、會商座談、經貿合作、考察研究和友城交流等活動。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港府財政司長陳茂波：中美灣區合作空間龐大 WHA挺台發言創新高 外交部：凸顯台灣參與正當性 高雄淨零學院走出教室 石化業赴「鋼化聯產」交流 #交流 #貴州 #出訪 #代表團 #三國 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 邱太三：大陸若斷ECFA 兩岸交流回到原點 16:422024/06/01 財經 桃園青年局集結北部創業家 促基北北桃青創交流 19:402024/05/30 生活 世界和平基金會攜手台大推台灣橋樑計畫 賴清德：提升台灣全球影響力 17:592024/06/03 財經 不解除赴陸禁團令 業界喊話賴清德：重啟兩岸旅遊 12:432024/05/31 生活 42歲生日前夕被求婚 《終極》男星尷尬拒絕吐內幕 14:162024/06/02 娛樂 擴大跨國校園交流 35外籍生獲頒新北國際外交大使證書 13:162024/06/01 生活 晶悅國際搶進高鐵台南站 晶悅合一2房總價不到千萬 18:352024/05/31 財經 台青基地推介會吸引法律高材生 家長無懼兩岸緊張籲多交流 19:002024/06/02 兩岸 兩岸神農信仰交流 大陸炎帝祖廟參訪團抵台 15:482024/05/31 生活 《時來運轉》運彩報報－日本職棒交流戰開打 週末番長對上BIG BOSS 16:532024/05/30 體育 西門子加速電池產業升級智慧製造 20:282024/06/03 財經 楊文科赴日客家交流 日本YouTuber也來學客語 11:132024/06/02 生活 花蓮南島建誼計畫 徐榛蔚6／4將率團出訪夏威夷 10:082024/06/02 寶島 高雄數位城市轉型成果躍上國際舞台 新加坡世界城市高峰會交流治理經驗 19:342024/06/03 財經 全國媽祖首跨海金門徒步環島巡安 千人「與神同行」冒雨遶境 16:262024/06/01 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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