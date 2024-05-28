四川｜開發者可申領免費阿里巴巴「通義千問」智慧算力 03:222024/05/28 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 阿里雲成都人工智慧峰會上宣布，四川開發者首次接入阿里巴巴推出的大型語言模型「通義千問」，可申領9款模型的免費智慧算力。阿里雲智慧集團副總裁趙述剛表示，「通義千問」多款大模型在四川的呼叫量，有望在年內達到數十倍成長。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《電週邊》COMPUTEX秀新品 精英今年聚焦AI算力發展 幫中捷英雄「長髮哥」免費除疤！美妝G老闆：團隊全力配合 《其他電》夏普攜手科技巨頭 砸重金成立亞洲最大算力中心 #通義千問 #開發者 #申領 #免費 #算力 【樂齡幸福情報站】 迎接熟年職場第二春 退休金、遺產規劃不踩雷 也許您會感興趣 推薦閱讀 肺炎鏈球菌疫苗開放50-64歲民眾免費接種 即起開跑 14:092024/05/28 生活 新北舉辦今年首場聯合海葬 溫馨送別15位先行者 19:472024/05/31 生活 《電零組》台灣算力要拚亞洲第一 正崴郭台強發豪語 14:082024/05/27 財經 「竹青盛夏Fun暑學堂」4系列20多個免費活動 陸續開放報名 13:302024/06/03 寶島 《半導體》晶心科H2新品可期 高算力AI主攻 12:382024/05/24 財經 各大電商瞄準618商機 抽1年炸雞免費吃 19:082024/05/29 生活 元富證攜手愛爾達 證券開戶精彩賽事免費看 17:352024/05/31 財經 《產業》OLED螢幕助攻iPad Pro銷量 生成式AI聚焦這點 10:282024/05/27 財經 《產業》迎接AI世代及大電力時代 優崴超算靠出租算力賺錢 17:382024/05/27 財經 暑期狗狗訓練營免費參訓 一起相揪高雄「毛」起來玩 17:312024/05/30 生活 《國際產業》巴黎奧運期間 可免費坐Uber遊塞納河 15:282024/05/29 財經 台東杉原灣親海體驗 戲水還能免費租借救生衣 12:382024/05/25 生活 海科館攜手跨界大師 推綠時尚「島雨」動態秀 6／4免費觀賞 14:332024/05/29 生活 Apple 全球開發者大會以Keynote演講登場 滿滿AI成亮點 11:372024/05/29 科技 推廣大眾運輸 議員籲竹市府推「新竹市學生卡」搭公車免費 11:302024/06/02 寶島 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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