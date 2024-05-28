阿里雲成都人工智慧峰會上宣布，四川開發者首次接入阿里巴巴推出的大型語言模型「通義千問」，可申領9款模型的免費智慧算力。阿里雲智慧集團副總裁趙述剛表示，「通義千問」多款大模型在四川的呼叫量，有望在年內達到數十倍成長。