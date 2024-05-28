Hall of Fame center Bill Walton has died of cancer, the NBA announced. He was 71. pic.twitter.com/M9s9LDO6LG — ESPN (@espn) May 27, 2024

兩屆NBA冠軍、名人堂球星比爾華頓（(Bill Walton）28日傳出病逝的消息，享壽71歲，死因為癌症。NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）緬懷這位傳奇球星，「他是獨一無二的存在。作為一位名人堂球員，他重新定義了中鋒位置。」

身高211公分的比爾華頓綽號「紅色巨人」，是上世紀70與80年代的傳奇中鋒，1974年NBA選秀會被拓荒者以狀元籤相中。

比爾華頓在拓荒者前4個球季都繳出得分與籃板雙十成績單，1976-77季後賽一路高歌猛進，總冠軍賽碰到76人，前兩戰都落敗，隨後4連勝奪冠，比爾獲選總冠軍賽MVP，1986年職涯最後一年來到塞爾提克，在「大鳥」柏德帶領下4比2擊敗火箭，再擁冠軍戒。比爾是唯一能夠獲得總冠軍賽MVP以及年度第六人獎的球員。

比爾華頓離開拓荒者後，之後輾轉效力過快艇和塞爾提克華頓在1987年結束職業生涯，1993年入選名人堂，是NBA 50大球星與75大球星成員。1991年起轉任球評，2002年加入《ESPN》，擔任NBA賽事首席球評，

傳出比爾華頓辭世消息後，NBA總裁席爾瓦透過聲明緬懷這位名人堂傳奇球星，大讚「華頓重新定義了中鋒」。對於比爾華頓擔任球評，席爾瓦也讚賞「他提供了深入而有趣的評論，娛樂了幾代的籃球迷。」