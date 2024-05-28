在美國與中國爭奪亞太地區國際政治主導權的過程中，日本擔任了非常重要的地位，它不只是美國在亞洲最重要的盟友，而且美方在歸還沖繩行政權時曾獲得日本承諾，一旦爆發台海戰爭，日本必須允許美軍在日本建立前進基地。這使得日本無法自外於台海戰爭，如同專家所形容：日本現在考慮的是「如何」，而非「是否」協防台灣的問題。

日本與中國建交之初，姿態非常謙卑，但積極的程度相卻遠勝美國。改革開放初期，日本企業可說是對中國技術輸出最積極的國家，但是進入21世紀後，雙方在地緣政治上出現磨擦，中國大陸快速發展的經濟與相應的社會氣氛鼓舞了政治上的強硬派，曾經侵略中國的日本就成為大陸激進民族主義者最方便與最理所當然的敵視對象。

日本認為如果接受中國對台灣的控制，就意味著日本也必須順從北京，而這將是日本國家生存的重大威脅。（圖／日本海上自衛隊）

由於兩岸關係緊繃，國際上盛傳中國大陸將在2027年武統台灣，美國國防與學術界認為，日本是否會在台海戰爭爆發時協助美國，是美國能否防禦台灣的重要關鍵。學術期刊《外交家》（The Diplomat）近期就此進行分析時說得更直接：「日本保衛台灣對其國家安全而言是不可或缺的，因此在防衛台灣的問題上，應該討論的不是日本『是否』協防台灣，而是日本要『如何』協防台灣。」

《外交家》文章指出，日本認為，如果接受中方對台灣的控制，就意味著日本也必須順從北京，而這將是日本國家生存的重大威脅。一般討論日本在台灣問題的態度時，經常會提及日本有半數對外貿易額與80%的能源進口必須通過台灣海峽，加上傳統上與台灣政府與民間的密切關係，以及美國在亞洲安全聯盟等地緣政治因素，都會因為北京以武力統一台灣而喪失殆盡，這也是為何日本視台海和平事關其國家生存發展的主因。

中日韓3國正在首爾舉行高峰會議，但因缺乏足夠的共識，完全無法談論台灣問題。（圖／美聯社）

最近2年日本更明確地在其官方政策文件中肯定台灣對日本安全的重要性，例如2022年的《日本國家安全戰略》、《日本國防戰略》等文件中都說明「台灣是極重要的伙伴與朋友」、「有共同價值觀」、「台海和平穩定事關國際社會安全繁」等等。

2022年8月時任美國眾議院議長裴洛西訪台時，中共對台進行導彈演習有5枚落在日本專屬經濟區海域內，這被視為對當地日本居民的威脅。日本政府擔心未來類似的威脅可能成為常態，因此在其《國防建設計畫報告》中雖未點名中國，但詳述了東京準備如何解決這些擔憂。該報告呼籲日本要發展現代作戰能力，以阻止任何「通過武力單方面改變現狀」的事態出現，並計劃在（靠近台灣的）南西島嶼發展分佈式後勤網絡。

一旦爆發台海戰爭，日本將提供美國軍事基地，日本自衛隊（圖）亦將參與，但只會擔任情報與後勤工作，不會直接參與戰鬥。（圖／路透）

中方文件與官方媒體也從不忌諱討論武統台灣後對日本造成的政治、經濟與軍事上的影響，一些大陸激進的反日言論讓長期以來不支持與中國對抗或參與台海衝突的日本民意快速轉向。2022年皮尤民調顯示有61%日本民眾對中國持負面看法，到了2024年1月，更有多達87%的受訪者自認不喜歡中國，而且近2年這種轉變的速度特別快。

皮尤研究中心2023 年8 月的另一項民調發現，82% 的日本人對台灣持好感——這是受調查的24 個國家中最高的，比美國高出近20%。雖然廣泛的民意為日本在政策上支持台灣奠定堅實的基礎，但分析人士認為，若真的爆發台海戰爭，日本自衛隊可能只會在情報、後勤與人道主義援助上協助台灣，不太可能進行對中國直接的軍事對抗。

釣魚島問題是中日之間長期以來主權衝突焦點，也是中日關係重大障礙之一。（圖／美聯社）

華盛頓智庫戰略與國際研究中心（CSIS）曾在2023年就日本參與台海戰爭進行兵棋推演，獲得結論認為日本參與台海衝突是台美聯手抵抗解放軍的決定性因素之一，特別是允許美國在日本建立作戰基地最為關鍵。而這當中有一項極少被提起的日美兩國協議可以落實有關的支援，它指的是1969年《美日聯合聲明》，該聲明要求東京在台灣受到威脅時允許美國在日本建立作戰基地，以換取美國將沖繩行政權歸還日本政府。這項被稱為「台灣條款」的條文，讓日本官員無法在台海戰爭爆發時拒絕美國在日本設立基地的要求，如果違背這項承諾，代價將是美日安全同盟解體。

因此，不論是從民眾情緒、經濟需求或是美日安全同盟上，日本必然會深度參與台海戰爭。現在日本政府不斷表達主動介入台海衝突的意願還有另一個國內因素，許多日本政客都把參與國際衝突視為重返正常國家的最主要手段，2012年執政黨的自民黨發動修憲提案修改和平憲法獲得高達80%的民意支持度，近年來更積極參與聯合國為主體的國際維和行動。很多日本政界人士認為，日本介入台海衝突可能是近幾十年來對外軍事行動規模最大的一次，或許在國際形勢下可以有效推動日本修改和平憲法，成為日本重返正常國家地位的契機。