（10:15更新）鋒面通過，氣象署今（28日）針對19縣市發布豪、大雨特報，其中台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等7縣市為豪雨，其餘12縣市要小心大雨。另雲林縣、嘉義縣、台南市和高雄市發淹水警戒。

氣象署今晨針對19縣市發布豪、大雨特報，其中豪雨特報的縣市台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣 。大雨特報的縣市則是基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、彰化縣、嘉義市、花蓮縣、台東縣、澎湖縣 。

氣象署針對17縣市發布豪、大雨特報。（圖／翻攝自氣象署）

氣象署針對台南市南化區以及嘉義縣番路鄉和大埔鄉，發出「山區暴雨」的告警。另也針對南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣等7縣市發「大雷雨即時訊息」。水利署則針對3縣市發淹水警戒，雲林縣和高雄市都是一級警戒；嘉義縣和台南市則是二級警戒。

今日鋒面通過及東北季風增強，北部、東北部氣溫稍下降，臺灣西半部、東北部地區及澎湖、金門、馬祖有短暫陣雨或雷雨，西半部地區並有大雨或局部豪雨發生的機率，東部及東南部地區亦有局部短暫陣雨或雷雨。

明（29日）鋒面南移至巴士海峽，臺灣中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後並有局部較大雨勢發生的機率，澎湖及金門亦有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫陣雨，馬祖為多雲到晴。

溫度方面，今日隨著鋒面快速通過，接著東北季風南下，風力增強，明天下半天環境轉為乾涼的北風，各地降雨趨緩，北台灣白天高溫略降到25至27度，低溫為21、22度，感受稍涼，而其他地區高溫為30度左右，低溫為23至25度。