「520」是許多情侶心中除了情人節之外，最能代表我愛你的日子，往年許多情侶都會選這天完成結婚這件人生大事，不過今年的「521」才是適合嫁娶的好日子，因此戶政事務所反而在五月二十一日湧入不少「想婚」的人潮；時報周刊CTWANT的讀者在「521」早上，於台北市松山區的戶政事務所，巧遇曾在《全明星運動會》上表現出眾的于成炘，與一名長相娟秀的長髮女子穿著白色情侶裝辦理結婚登記成為人夫，沒有家人陪同，僅有同經紀公司的廖偉博及另一名男性友人幫忙拍照記錄，相當低調地完成終身大事。

本刊讀者在戶政事務所內看到一對愛侶準備辦理結婚，由於男女生的身高頗高，又穿著同屬白色系的服裝，看起來相當顯眼，讀者這時也才發現新郎竟是《全明星運動會4》的于成炘，新娘長相清秀甜美，手上拿著一束鮮花，兩人十分登對，另外還有同經紀公司的廖偉博及另一名男性友人在一旁幫忙拍照沾喜氣。由於現場人準備的新人不少，于成炘與未婚妻這對小倆口在現場也等了好一會兒，才順利辦妥結婚事宜，不過他們可能過於緊張，臉上始終難掩緊張神情，直到整個流程都完成拿到新的身分證準備進入電梯，才露出了鬆一口氣的笑容。

完成結婚登記後，于成炘與新娘及友人步出戶政事務所。（圖／讀者提供）

于成炘曾在《全明星運動會4》中有過人的成績表現。（圖／翻攝自于成炘IG）

縱使當天不是許多人偏愛、象徵我愛你的「520」五月二十日，不過據農民曆記載今年「520」這日其實是「忌嫁娶」，反而是隔天五月二十一日才是適合辦喜事的好日子，想必于成炘與另一半選在這樣的時間去戶政事務所登記，應該也是看過農民曆挑選出來的好日子，希望婚姻關係能幸福久久。

說起于成炘傳過的緋聞，最有名的就是與「母胎單身」的網紅雨書及啦啦隊女神陳怡叡（Yuri）這兩段；2022年初他參加聯誼節目《週末脫單社》，與年僅21歲的雨書配對成為戀人，女方還曾發文感謝找到如大哥哥般的男朋友。儘管于成炘後來因為《全明星運動會4》變得忙碌，小倆口依舊常常放閃，七夕情人節放閃，九月雨書也曾曬出于成炘累到睡在她腿上的影片。

于成炘曾與陳怡叡爆出緋聞，不過陳怡叡發給他「閨密卡」否認來電。（圖／本刊攝影組）

于成炘開車送陳怡叡回家，順手撫背的動作讓人覺得兩人關係匪淺。（圖／本刊攝影組）

去年年初《全明星運動會》第四季圓滿落幕，剛恢單不久的于成炘，開著白色座駕，一旁的副座正好就是同為紅隊隊員的啦啦隊女神「Yuri」陳怡叡，開到女方住家附近待車停妥後走進女方住處之前，于成炘先是將手伸到女方的左肩上，之後又輕輕地滑至背部，不過看似一般戀愛中情侶的舉動，卻因為男生最後手的位置正巧落於女生背部膏肓之間，讓畫面看來不禁有些微妙，而Yuri則是對此親密之舉完全沒有抗拒，似乎早就習以為常，兩人親近程度也應該超越其他《全明星》的隊友們。不過消息曝光後，Yuri表示兩人並不來電，還發了「閨密牌」給于成炘，表示他跟每個女生都這麼好，他們也不會因為被拍到就不往來。

于成炘在2022年初因參加聯誼節目《週末脫單社》，與年僅21歲的雨書配對成為戀人。（圖／翻攝自網路）

在工作上，于成炘曾拍過一些戲，甚至客串過八點檔，不過除了在《全明星運動會》中有亮眼表現之外，至今尚未有令人印象深刻的好作品，除了演藝工作之外，他也在健身房擔任健身教練，包括婁峻碩、焦凡凡、大元等藝人與他都算頗熟識，也經常會去他的健身房鍛鍊，斜槓開創另一番事業。不過才29歲的他在如此年輕的歲數便讓自己被套牢，或許要先成家才更能立業吧！

對於于成炘被本刊讀者直擊「521」赴松山區戶政事務所登記結婚一事，經紀公司三立藝能表示：「是的，他結婚了，對方是圈外人士。」也說明女方還沒懷孕，雙方是因為覺得遇到對的人了而想定下來。