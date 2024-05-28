6月想求財看過來，專研塔羅的小孟老師在臉書上分享星座財運變化，其中4星座熬過5月後，6月將能轉運一路發，尤其木星進入水瓶的財帛宮，水瓶偏財超旺，有望貴人牽線大賺一筆。

▌第4名 雙子座

木星滑入雙子座，雙子6月會受到貴人相助，加上本身工作運極旺，有機會讓財運開出紅盤，再加上偏財運頗旺，正偏財皆有盈利，業績工作量開始增多，本業之外的偏財運勢也格外活絡，順勢把財運也拉升了。

▌第3名：金牛座

金牛6月受到水星與天王星落入，只要在職場上付出努力，都可以得到相等回報，比較適合安穩踏實的賺錢方法，讓你們的事業運以一步一腳印緩緩上升，可以順利將財富賺回家；另外，金牛也可能遇到貴人幫助，有升職加薪的機運，正財運非常旺。

▌第2名：摩羯座

摩羯受到水星與天王星進入偏財宮，顯示貴人運和財運俱佳，有機會獲得意外之財或賺錢的機會，而這個貴人很可能就是另一半，他們會成爲旺夫或旺妻的最佳助手，讓摩羯可以事半功倍，因此一定要好好把握機會，和另一半聯手替家庭累積財富。

▌第1名：水瓶座

木星進入水瓶的偏財宮，顯示水瓶偏財運可能來自認識的人，親朋好友或許會介紹不錯的賺錢門路、投資方案或其他方法，讓你們能夠趁機大賺一筆；此外，還有機會認識未來創業合夥的生意人，可以事先打聽、瞭解一下對方，未來合作起來會更順利。

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