藍白陣營28日力拼國會改革相關法案三讀通過，民進黨立委一早在推擠下進入議場。（范揚光攝）

議場狀況。（取自直播）

【LIVE直播】國會改革最終戰 在野黨力拚今完成三讀

【立院表決戰】吳思瑤立院衝突中過生日？ 韓國瑜突喊「生日快樂」全場掌聲 @ChinaTimes

立法院今（28日）續審國會改革相關草案，在野黨力拚三讀，國民黨團也發動立委輪班守議場，要再次占領主席台，防民進黨攻占主席台癱瘓議事。而一早議場一開門，藍綠立委都搶著擠進場，沒有爆發激烈衝突，但雙方都在議場內貼滿布條！《中時新聞網》提供現場最新資訊供讀者了解。

上午7時許當議場門一打開，藍綠立委立刻擠進議場內，雙方沒有太過激烈肢體衝突，但手上都拿著布條、標語，後來議場內幾乎貼滿布條。綠委這次頭上也同樣綁著「民主已死」的布條。經過立法院前三次的「表決大戰」後，今天剩下的15個條文待院會處理，都是民進黨提出，但綠營認為法案內容沒有實質討論，程序不完備，所以祭出案海戰術。

9點院會開始，先進行國是論壇，在立委發言前，韓國瑜也說「報告院會今天是吳思瑤委員過生日，掌聲祝她生日快樂」，此時藍綠立委也都給予掌聲回應。 上午院會仍舊是上演「表決大戰」，中午休息至13時許又始下午場，目前院會仍在進行表決大戰。

下午立院持續處理《立法院職權行使法部分條文修正草案》等案，但民進黨團不斷使用拖延作戰，已排入討論事項的第5案《再生醫療法草案》、第6案《再生醫療製劑條例草案》，以及第7案《地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例部分條文修正草案》也受到拖延，因此藍白黨團提延會動議，一路到討論事項第7案。

15時33分，韓國瑜宣布，全案《立法院職權行使法部分條文修正草案》經過二讀，請3黨團幹部到議場後面主席室進行溝通。