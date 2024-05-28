合庫寶通大樓在2023年7月取得北市府的都更核准函，27日合庫銀行召開董事會，通過寶通大樓都更案預算，根據合庫金重訊，該案約544.5坪，預算總金額47.37億元。
寶通大樓屋齡超過50年，在921震災時出現傾斜，但仍經過多年努力，自2017年進行第一次都更審查，到去年7月才取得都更核准。
合庫金代子公司合庫銀公告重大訊息指出，合庫銀董事會寶通大樓都市更新案通過預算，該案總地平面積約544.5坪，單價約870萬元，總預算金額約47.37億元。
公告指出，該案經過三家不動產估價師事務所分別估價，包括歐亞不動產估價師聯合事務所評估該案更新前土地權利價值44.25億元，更新後可分配權利價值80.92億元。宏大不動產估價師聯合事務所評估該案更新前土地權利價值42.21億元，更新後可分配權利價值80.46億元。第一太平戴維斯不動產估價師事務所評估更新前土地權利價值42.11億元，更新後可分配權利價值79.93億元。
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