道奇球星大谷翔平的業務負擔加重了，日本出版商集英社宣布《週刊少年Jump》最新的「Jump Sports漫畫賞」邀請大谷擔任評審，他將與知名漫畫家井上雄彦（灌籃高手）、稻垣理一郎（光速蒙面俠21）、藤卷忠俊（影子籃球員）共4人一起審查投稿者的漫畫！

投稿期間自5月27日至10月31日，入選者獎金100萬日圓（新台幣20萬）、準入選50萬日圓、佳作30萬日圓、最終候補5萬日圓、有望者1萬日圓，預定在12月下旬的《週刊少年Jump》發布。

雖然大谷不是漫畫家，但他的生平比運動漫畫主角還狂，被美國媒體公認為「當代的貝比魯斯」，以10年7億美元天價合約改寫職業運動史紀錄，在經典賽最後關頭登板幫助日本戰勝美國，實現從漫畫裡才會見到的戲碼。

然而日本球迷對此反應不一，有人不滿集英社去蹭大谷的人氣，大谷正在復健練習投球，即使到10月還有季後賽，恐怕沒有時間看漫畫，此外那些作者也未必想把漫畫交給一位「素人」去評審。同時有人樂觀其成，因為大谷的生活愛好不該只有棒球，而且投稿作品會先篩選過，他只需要評審「最終候補」以上的層級，其實不必花費很多時間。